Il Governatore De Luca a Bacoli per l’apertura del nuovo percorso naturalistico intorno al Lago Fusaro

BACOLI – E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo percorso naturalistico intorno al lago del Fusaro. Insieme al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, al taglio del nastro ha partecipato il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca «Abbiamo recuperato un’area completamente abbandonata. Si realizza una passeggiata bellissima, un nuovo itinerario di collegamento tra il Parco Vanvitelliano e il Parco Quarantenario, in un territorio tra i più ricchi e significativi di arte, cultura e patrimonio naturale della nostra regione. -ha spiegato De Luca- Abbiamo investito un milione di euro per questo primo lotto a cui seguiranno altri lavori per la pavimentazione del percorso. Parliamo di un importo complessivo di 20 milioni di euro che interessa l’intera area. Questo è il primo intervento nell’ambito del Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo. Da diversi anni, abbiamo avviato un lavoro di programmazione, progettazione e investimenti per il recupero e il rilancio del territorio costiero che va dai Campi Flegrei fino al Volturno. Vogliamo trasformare questo pezzo della Campania oltre che in uno dei più belli d’Italia, anche in uno dei più attrattivi dal punto di vista turistico.»