POZZUOLI/ I lettori segnalano: «A Monterusciello siamo invasi dalle blatte»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, abito a Monterusciello e vorrei segnalare che siamo invasi dalle blatte. Io sono un residente di via Reginelle ma la stessa situazione la vive mia figlia che abita a via Pasolini. Ogni anno si ripete sempre la stessa storia. L’estate scorsa almeno fu fatta la deblattizzazione, quest’anno non ho visto ancora niente. A via Reginelle siamo completamente invasi dalle blatte, tra poco ce le troveremo anche nel letto. Cosa aspetta il comune di Pozzuoli a intervenire?» (Mario S.)