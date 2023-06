POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Questo tombino è pericoloso, l’ho segnalato al comune ma non mi ascoltano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, scrivo questa segnalazione con la speranza che una volta uscita su Cronaca Flegrea il comune di Pozzuoli intervenga. C’è questo tombino lungo la strada ad Arco Felice, davanti alla caserma della Finanza, che sta così da tempo. E’ molto pericoloso soprattutto per i motorini visto che se uno ci va con una ruota dentro rischia di cadere e farsi veramente male. L’ho segnalato più volte agli uffici comunale ma non mi danno retta. Spero in voi» (Paolo C.)