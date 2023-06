Paura al Rione Toiano, si spezza grosso ramo nei pressi del comune di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Toiano dove il ramo di un albero si è spezzato finendo nei giardinetti sottostanti. I residenti della zona, che vivono nelle palazzine popolari a pochi passi dall’arbusto, hanno raccontato di aver sentito un forte rumore prima del cedimento. «All’improvviso abbiamo sentito un rumore, poi il grosso ramo è finito giù -racconta un’abitante della zona- ci poteva essere anche qualche bambino o un passante e sarebbe stata una tragedia. Il comune di Pozzuoli deve intervenire per alleggerire queste piante, non è possibile che i rami cadano in questa maniera». L’episodio è avvenuto tra via largo Lucio Cocceio e via Tito Livio, proprio a pochi metri dalla casa comunale. Il ramo caduto è finito a pochi centimetri da alcune auto che erano parcheggiate nelle vicinanze.