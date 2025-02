Truffa del finto carabiniere: arrestate nel palermitano due donne di Pozzuoli e Bacoli

POZZUOLI – Due donne di Pozzuoli e Bacoli sono state denunciate dai carabinieri per la cosiddetta “truffa del finto carabiniere” ai danni di una donna di 85 anni. Il fatto è avvenuto a Roccamena, comune della provincia di Palermo dove i militari hanno denunciato due donne di 21 anni di Pozzuoli e Bacoli per truffa aggravata in danno di anziani. La vittima del raggiro è stata derubata di 7mila euro. L’85enne aveva denunciato lo scorso 10 dicembre 2024 di essere stata truffata telefonicamente, da un presunto carabiniere che l’aveva contattata per informarla di un grave incidente causato dal fratello. La donna era stata convinta dal sedicente militare a consegnare a titolo di cauzione una somma di 7mila euro in contanti, ritirati da una complice a casa dell’anziana vittima. Dopo la denuncia sono partite le indagini che hanno portato a chiudere il cerchio intorno alle due giovani.