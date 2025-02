Porto di Pozzuoli, banchine pericolose: SOS dei pendolari

POZZUOLI – Giuseppe Giaquinto, rappresentante procidano della categoria pendolari, ha sollevato critiche riguardo alle condizioni di sbarco a Pozzuoli, sottolineando che i passeggeri sono costretti a “saltare” dal traghetto per scendere. «Le compagnie di navigazione stanno richiedendo interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la comodità nello sbarco di passeggeri e veicoli che provengono o sono diretti a Procida e Ischia». Giaquinto ha evidenziato che «l’innalzamento della banchina non garantisce più le condizioni adeguate ad un sicuro e agevole sbarco, sollecitando azioni immediate per risolvere il problema.»