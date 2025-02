Sciame sismico in corso da sabato: registrate 647 scosse a Pozzuoli e in tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – È salito a 647 il numero delle scosse registrate dalle 16:53 di sabato scorso a Pozzuoli e in tutta l’area dei Campi Flegrei. Dopo un pomeriggio di relativa calma, nella notte due scosse hanno fanno tremare la città: la prima di magnitudo 3.1 registrata alle ore 01.31 con epicentro ad Agnano-Pisciarelli a una profondità di circa 2 km; la seconda di magnitudo 3.0 registrata alle 04:04 sempre con epicentro ad Agnano-Pisciarelli. Nell’ultimo bollettino emesso questa mattina, l’Osservatorio Vesuviano ha aggiornato il bilancio dello sciame che conta in via preliminare 647 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (647 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3.