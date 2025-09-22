Treni fermi tra Arco Felice e Torregaveta, l’ira dei pendolari. Associazione denuncia «Da EAV condotta gravissima»

POZZUOLI – EAV ha annunciato l’interruzione totale della circolazione dei treni tra Arco Felice e Torregaveta. Motivazione? “Problemi tecnici”. Appena il giorno prima le corse erano state ridotte 1 ogni ora “causa avaria”. «Una condotta gravissima, – denuncia l’associazione L’Iniziativa – ma anche imbarazzante. Bacoli e Monte di Procida sono irraggiungibili dal trasporto su ferro, come da tempo il Centro Storico di Pozzuoli. Il 5 settembre – si legge nella nota – ai microfoni Rai il direttore De Gregorio prometteva che, in attesa di risolvere le criticità della gallerie Olibano, il servizio sarebbe ripreso tra Torregaveta e Gerolomini e tra Dazio e Montesanto, in modo da accorciare la tratta interrotta a una sola fermata. Dopo 2 settimane, invece, la linea Cumana è chiusa quasi del tutto. E’ evidente che chi dirige l’Eav in questo momento non è nelle condizioni di mantenere alcun impegno o forse pensa di sostituire il servizio sui binari con quello su gomma, scelta fuori dalla storia e dal vivere civile. In ogni caso, è responsabile di un problema di ordine pubblico, che riguarda migliaia di pendolari che non possono andare a lavorare, studiare o muoversi verso Napoli e sta condannando interi quartieri e territori all’isolamento e alla lenta agonia. Con un po’ dignità, questi vertici avrebbero dato da tempo le dimissioni. Alle richieste – conclude L’Iniziativa – precise contenute nella nostra petizione lanciata questo mese – finalizzate al ripristino del servizio pubblico su ferro su tutte le linee di Cumana e Circumflegrea – aggiungiamo quella di un intervento urgente da parte dei sindaci flegrei, il cui silenzio non è tollerabile, nei confronti della Regione e del Prefetto.»