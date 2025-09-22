POZZUOLI/ Monteruscello Fest, dopo lo spettacolo c’è l’abbandono «Ecco cosa è rimasto» – LE FOTO

POZZUOLI – Polemiche prima. Polemiche dopo. Fa ancora parlare il “Monteruscello Fest”, importante iniziativa benefica che quest’anno è riuscita a raccogliere oltre 100mila euro di donazioni da destinare al Tigem di Telethon. Le polemiche ora sono per lo stato in cui versa – due settimane dopo – Piazza De Curtis, location della due giorni di eventi. Si tratta di una condizione di degrado e abbandono che fa a pugni con l’iniziativa del comune di Pozzuoli che nei giorni precedenti al Monteruscello Fest aveva destinato soldi per la pulizia della piazza. «E ora? Cosa ha fatto il comune? Niente. Questo è quello che è rimasto dopo la festa: tubi divelti con fontane improvvisate appoggiate alle panchine, pannelli pubblicitari lasciati a terra e la solita pedana distrutta al centro della piazza. E’ mai possibile che il Sindaco non invia nessuno à controllare e a ripristinare il tutto come avviene prima della manifestazione?» si chiedono i residenti di Monterusciello.

LE FOTO