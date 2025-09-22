POZZUOLI/ Cane investito e lasciato a terra agonizzante a Licola mare

POZZUOLI – Un pastore tedesco è stato investito in via del Mare, a Licola, da un’auto che dopo averlo travolto l’ha lasciato gravemente ferito a terra. Il cane è stato soccorso da alcuni residenti e trasferito presso l’ospedale veterinario. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: il primo si è concluso in tragedia, con la morte dell’animale. «Mi chiedo che cosa dobbiamo aspettare ancora per avere quella sicurezza che il quartiere merita. I dossi dove sono? le telecamere? gli autovelox? bisogna porre fine a questa mattanza. – fa sapere Umberto Mercurio, storico attivista del quartiere che punta il dito contro la mancanza di dispositivi di sicurezza lungo lo stradone che taglia in due Licola Mare – Mi auguro che adesso non tocchi a qualche ragazzino essere investito. Stiamo invocando la sicurezza che serve per la tutela e l’incolumità ma tutto ciò viene negato». Mercurio inoltre pone al centro dell’attenzione la scarsa illuminazione nell’intera zona «Non siamo ai Campi Elisi, non è possibile avere luci basse che rendono scarsa la visibilità nelle ore notturne».