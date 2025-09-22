POZZUOLI/ Auto si ribalta in via Campana: ferito il conducente

POZZUOLI – Paura questo pomeriggio in via Campana dove un’auto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Per motivi ancora in fase di accertamento il conducente – residente a Qualiano – ha perso il controllo del veicolo finendo in una pericolosa carambola che ha coinvolto, in maniera lieve, altre vetture. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie’ per ulteriori controlli. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso.