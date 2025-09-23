Pozzuoli nella morsa del traffico: strade paralizzate e automobilisti in trappola

POZZUOLI – Mattinata infernale per gli automobilisti a Pozzuoli. In queste ore la città è completamente paralizzata dal traffico a causa dei molti cantieri presenti sul territorio e in concomitanza con la riapertura delle scuole. Lunghe code si sono formate in via Campana, via Artiaco, via Fascione, lungo l’asse viario Copin, ad Arco Felice, in località La Schiana e nelle strade del centro storico a causa della chiusura di via Marconi. Il traffico sta provocando danni alla viabilità anche nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Napoli.