BACOLI/ Caps trasporti: autobus troppo pieni, studenti lasciati a piedi

BACOLI – Ha regolarmente pagato l’abbonamento annuale per l’autobus ma la figlia non riesce a salire perché il posto non c’è. E’ il racconto di una madre costretta ad accompagnare la figlia a scuola a Bagnoli. Non senza lamentele ovviamente. Sta succedendo questo a Bacoli dall’inizio dell’anno scolastico alle fermate del bus nel centro di Bacoli: ragazzi che fanno la corsa per salire sui mezzi con l’ambizione, non di trovare un posto a sedere, ma semplicemente di riuscire ad andare a casa. Gli autobus arrivano già con la scritta “Bus Pieno”. Sono pronti a viaggiare anche sul cruscotto ma in questo caso sono gli autisti a opporsi per non farli salire.

CAOS TRASPORTI – La problematica è diventata ormai insostenibile dopo il caos Cumana e, a pochi giorni dall’avvio della scuola, sono state già numerose le segnalazioni di disagi. E’ di tutta evidenza che gli autobus attuali non sono sufficienti per l’utenza della fascia oraria di mattina ma, ad oggi, come ci dicono alcuni lavoratori dell’Eav Bus, i mezzi non sono stati implementati.