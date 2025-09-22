Temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali. A partire dalle 23.59 di oggi 22 settembre alle 23.59 di domani, 23 settembre. L’allerta meteo riguarda tutta la Campania, ad esclusione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione al rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.