POZZUOLI/ Vinto un terno a lotto da 18mila euro in via Campana

diCronaca Flegrea
  • Pubblicato22 Settembre 2025

POZZUOLI – Campania fortunata con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, a Napoli e provincia sono stati vinti totali 105.500 euro: 50mila sono andati nel capoluogo grazie a sei ambi in via Colle Aminei, quattro terni e una quaterna, mentre a Sant’Antonio Abate doppietta da 37.500 euro totali (la prima da 25mila euro, la seconda da 12.500, entrambe centrate con un ambo) sempre in via Roma. A Pozzuoli, infine, premio da 18mila euro grazie a un terno in via Campana. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,8 milioni di euro, per un totale di oltre 948,9 milioni di euro da inizio 2025.

