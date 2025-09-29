Tre puteolani nell’assemblea regionale del Partito Democratico

POZZUOLI – Il presidente dell’assemblea del PD di Pozzuoli Alberto Scotto di Carlo, l’assessore al bilancio Paolo Ismeno e Rosa Esposito sono i tre eletti nell’assemblea regionale del Partito Democratico. Saranno loro a rappresentare il circolo di Pozzuoli dopo l’elezione di Piero De Luca alla guida del PD Campania. «Un risultato che apre una nuova fase di impegno e visione per il futuro della nostra regione – fa sapere il segretario del circolo cittadino Franco Fumo – Un riconoscimento importante per il lavoro svolto sul territorio e per la passione che anima la nostra comunità democratica. Continuiamo a costruire insieme, con entusiasmo e responsabilità»