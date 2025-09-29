POZZUOLI/ Controlli della Polizia a Lucrino e Monterusciello: raffica di sequestri e denunce

POZZUOLI – Controlli anti droga durante le ore della movida a Pozzuoli. In strada nel week end mezzi e uomini della polizia, impegnati in un servizio straordinario di contrasto alla guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le operazioni sono state condotte dai poliziotti del commissariato – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in collaborazione con Il compartimento polizia stradale sezione di Napoli. Nel mirino le zone di Lucrino, Arco Felice e il quartiere di Monterusciello dove i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti a test di screening immunologico rapido “Drag wipe 5S” che consente la rilevazione nella matrice salivare della sostanze stupefacenti o psicotrope.

I CONTROLLI – Il bilancio dei controlli nella sola giornata di sabato è di 54 veicoli fermati, di cui due conducenti sono stati denunciati a piede libero; 13 infrazioni del codice della strada, 3 patenti ritirate e un totale di 35 punti decurtati. Nella mattinata, invece, una serie di controlli sono stati effettuati nel quartiere di Monterusciello e a cui hanno partecipato anche i poliziotti del reparto prevenzione crimine della Questura di Napoli. Durante le attività 132 persone sono state controllate, di cui 24 con precedenti di Polizia e 16 sottoposte a misure restrittive della libertà. Fermati e controllati anche 63 veicoli. Un 44enne, F.F., di Monterusciello, è stato invece denunciato in stato di libertà per il possesso di armi e oggetti atti ad offendere in quanto è stato trovato in possesso dopo il ritrovamento di una mazza da baseball nella sua auto.