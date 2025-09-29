POZZUOLI/ Incendio distrugge centro scommesse sportive ad Arco Felice – LE FOTO

POZZUOLI – Un incendio ha completamente distrutto il centro di scommesse sportive “Planet Win 365” ad Arco Felice. Le fiamme sarebbero scaturite da un surriscaldamento di alcune prese posizionate in un angolo del locale, propagandosi poi ad alcune poltroncine. A dare l’allarme è stato il titolare di un’attività commerciale, insospettito dal fumo che proveniva dall’ingresso del centro scommesse. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo, secondo quanto afferma il titolare dell’attività, sarebbe dunque di natura accidentale. Ingenti i danni provocati alla struttura, che ammonterebbero ad oltre centomila euro.

