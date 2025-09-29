Mercato trasferito a Pozzuoli, protestano gli ambulanti: «Spazi troppo stretti»

POZZUOLI – «Spazi troppo stretti per gli stand dove esibire e vendere la merce». E’ questa la motivazione alla base della protesta degli ambulanti del mercato non alimentare di Pozzuoli che da questa mattina avrebbero dovuto iniziare ad operare negli spazi del mercato ittico all’ingrosso di via Fasano. Il trasferimento da via Roma è arrivato in seguito all’inizio dei lavori nell’area di “Piazza a mare”. Questa mattina, però, una volta giunti nella nuova location i mercatali hanno dovuto fare i conti con spazi angusti realizzati dai tecnici del comune di Pozzuoli. A quel punto, impossibilitati a montare gli stand, hanno inscenato una protesta che ha portato al blocco delle attività. «Dovremo stare qui per circa un anno, ma non possiamo stare in queste condizioni. Vogliono la nostra fine, vogliono farci morire. Questa dovrebbe essere una soluzione provvisoria ma il sindaco vorrebbe farci stare qui per sempre» spiega un mercatale. In attesa di una soluzione, intanto, anche domani il mercato non alimentare è a rischio chiusura.