POZZUOLI/ Sparati per difendere una donna aggredita dal marito: è caccia a un 32enne

POZZUOLI – Si sta chiudendo il cerchio intorno all’uomo che ieri ha sparato a un 59enne e un 31enne di Pozzuoli, “rei” di aver tentato di sedare una lite tra lui e la moglie. Si tratta di un 32enne di Monterusciello, già noto alle forze dell’ordine, a cui stanno dando la caccia i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – e gli uomini della Squadra Mobile di Napoli. Dopo aver ferito i due, il 32enne è scappato a bordo di un’auto poi trovata abbandonata nel quartiere di Monterusciello. Sul suo capo pende ora un’accusa di duplice tentato omicidio. La moglie nella notte è stata ascoltata dagli inquirenti a cui ha raccontato di aver visto il marito allontanarsi e poi sentire uno sparo.

LE INDAGINI – La scena è stata ripresa da alcune telecamere installate nella zona. Presenti anche numerosi testimoni, che domenica sera affollavano la zona di via Napoli, a ridosso del lungomare “Sandro Pertini”. Padre e figlio sono stati soccorsi da alcuni passanti: uno è stato trovato colpito da un colpo di pistola davanti a una friggitoria e l’altro lungo un marciapiede nell’area di sosta a strisce blu di via Matteotti. Le loro condizioni non sono gravi anche se per il 59enne non è stata ancora sciolta la prognosi: resta ricoverato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per una ferita all’addome provocata da un proiettile; il figlio, invece, è stato colpito a un ginocchio.