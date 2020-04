POZZUOLI – In tutto sono 26 i tamponi riguardanti la città di Pozzuoli: tra questi 3 hanno dato esito positivo (una donna contagiata non è residente in città, ma solo domiciliata). Appartengono tutti al link epidemiologico del Santa Maria delle Grazie. Uno di loro è ospedalizzato, gli altri due sono in isolamento domiciliare. Le reti dei contatti di queste persone sono state già individuate. A Pozzuoli, dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 480 in totale i tamponi effettuati. In totale sono 74 le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 58 sono attualmente contagiate (4 ospedalizzate e 54 in isolamento domiciliare), 9 guarite definitivamente e 7 decedute.