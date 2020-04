POZZUOLI – Medici, infermieri è operatori del 118 senza mascherine e ambulanze bloccate. E’ quanto sta accadendo da questa mattina all’ospedale di Pozzuoli. In queste ore al personale di primo soccorso è stato garantito l’arrivo dei dispositivi di protezione individuale, cosa che per il momento non è ancora avvenuta. “Dalle otto di questa mattina, quando abbiamo montato, mancano le mascherine e non possiamo partire -racconta un medico del 118 in servizio a Pozzuoli – Hanno assicurato che ce le avrebbero inviate in mattinata, ma non è ancora giunto nulla. Per questi motivi i pronto soccorso di Frattamaggiore e Giugliano stanno rifiutando i ricoveri ”