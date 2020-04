POZZUOLI – Procede la raccolta “Pozzuoli Aiuta” promossa dal comune a sostegno della Protezione Civile. Una gara di solidarietà a cui hanno risposto in tanti, imprenditori e soprattutto cittadini, che anche con piccole quote stanno contribuendo a far crescere il conto destinato all’acquisto di beni per la popolazione in difficoltà. Qualche defezione, inattesa, per il momento sembra giungere da una parte del settore imprenditoriale.

L’APPELLO – Sul tema è intervenuto l’assessore al bilancio del comune di Pozzuoli Paolo Ismeno: «C’è una grande gara di solidarietà in corso che mi preme sottolineare, sto assistendo a piccoli gesti di grande valore, donazioni anche di poche decine di euro che commisurate ai redditi che valgono come delle donazioni a nove zeri. – spiega Ismeno – la città ha risposto con grande senso civico rimboccandosi le maniche e offrendo aiuto a chi è in difficoltà. Tanti imprenditori si sono prestati e hanno dato il proprio contributo, mentre ad altri va il mio invito a contribuire nell’interesse dei cittadini che vivono momenti di difficoltà. Sono convinto che il loro spirito solidale a breve determinerà un incremento dell’importo delle donazioni».