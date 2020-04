POZZUOLI – “Grazie alla Polizia per questa operazione. A Pasqua qualcuno aveva ben pensato di poter fare un festino condominiale, nonostante la quarantena e nonostante le proprie misure restrittive. La legge va rispettata e la sicurezza di tutti va garantita. Un plauso alle donne e agli uomini che quotidianamente continuano ad essere impegnati per tutelare la nostra società”. Lo ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, commentando l’arresto di uno dei protagonisti della “festa” di Pasqua sul pianerottolo di una palazzina dei “600 alloggi” a Monterusciello. “La stragrande maggioranza della popolazione di Pozzuoli si è comportata e si sta comportando benissimo – ha aggiunto il primo cittadino -. Chi è abituato a certi comportamenti, una sparuta parte della nostra comunità, difficilmente impara e capisce il senso civico. Per fortuna abbiamo le forze dell’ordine al nostro fianco. Grazie anche a Cronaca Flegrea per il proprio fondamentale contributo”.