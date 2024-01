Tragedia a Bacoli: giovane muore nello scontro tra una moto e un furgone

BACOLI – Tragedia questo pomeriggio a Bacoli dove in seguito a un incidente stradale è morto un 23enne residente a Cappella, nel comune di Monte di Procida. Il giovane -secondo quanto ricostruito- era in sella alla sua moto quanto è rimasto coinvolto in uno scontro frontale in via Lucullo, nei pressi dei Cantieri Navali, nella frazione di Baia. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 giunti con ambulanze e auto medica. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Bacoli che hanno effettuato i rilievi del caso.

L’AUTOPSIA – La salma del 23enne è stata sottoposta a sequestro da parte del pm di turno che ha disposto l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli. Il conducente del furgone, uscito illeso dall’impatto, è indagato a piede libero per omicidio stradale. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.