Catello Maresca a Bacoli per parlare della lotta alle mafie

BACOLI – Venerdì 12 Gennaio, ore 09.30, presso l’Auditorium del Liceo “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli, ci sarà un incontro con Catello Maresca, magistrato antimafia e autore di diverse pubblicazioni sul tema della criminalità organizzata. Nel presentare il suo ultimo libro “Lo Stato Vince Sempre” in anteprima assoluta nelle scuole del territorio e in esclusiva per gli studenti e studentesse del Seneca, Maresca affronterà questioni cruciali sul fenomeno mafioso, quali la definizione dell’organizzazione criminale, le sue dinamiche funzionali, la sua struttura interna, il contesto adolescenziale degli anni ’80, in cui la mentalità mafiosa iniziava a infiltrarsi persino in partite di calcetto, fino all’arresto del latitante Michele Zagaria avvenuto il 7 dicembre 2011. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Claudio Ciotola, e organizzato dalla presidente dell’Associazione AR.TU’, Monica Carannante, in sinergia con il Liceo Seneca di Bacoli, coordinato dalla dirigente del Seneca Maria Palma, lo scrittore metterà a disposizione la sua considerevole esperienza umana e professionale, offrendo agli studenti della scuola bacolese un’occasione di “educazione alla legalità” e di promozione della cultura democratica, la cui essenza è minata alla radice proprio dalla cultura mafiosa. «Costruire una coscienza dell’antimafia è fondamentale per le giovani generazioni –dichiara Monica Carannante – così come capire gli aspetti anche meno noti del fenomeno criminale dal punto di vista di chi la studia ogni giorno. Confrontarsi con Maresca dopo aver studiato la sua opera rappresenta un’occasione unica per questi giovani del nostro territorio». Per la dirigente Palma «Questi appuntamenti riescono a raccontare ma soprattutto a far vivere agli studenti le storie di uomini e di donne che hanno lottato contro i clan e sconfitto i boss sia col loro pensiero che con la loro azione. La scuola forma i cittadini del domani e le occasioni di confronto e di sensibilizzazione ,sono fondamentali per sviluppare menti critiche e consapevoli».