POZZUOLI – «La mia sarà una Giunta di alto profilo, con competenze e professionalità specifiche in tutti i settori» così il neo sindaco Luigi Manzoni ha parlato di quella che sarà la nuova squadra di governo, puntualizzando: «E’ ancora presto per i nomi». Sul tavolo c’è comunque un ventaglio di profili professionali e politici che annovera, su tutti, la figura di un magistrato o di un alto esponente delle forze dell’ordine. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni da cui sono usciti una lunga serie di nomi legati alle forze politiche della coalizione come quello di Filippo Monaco, leader di “Uniti per Pozzuoli” dato in pole position per la delega a vicesindaco.

I “PAPABILI” – Tra i nomi dei papabili assessori ci sono anche il neo consigliere Vittorio Festa e il segretario della civica “Spazio flegreo” Carlo Morra, il docente universitario Giacomo Bandiera, Carmen Del Core di “Libera” associazione contro la Mafia a cui si aggiunge quello dell’ex assessore al bilancio Gian Luca Liguori. Poi ci sono i dem Maria Carmine Tumiatti, Manuela D’Amico e i tre che hanno lavorato dal primo giorno con Manzoni alla costruzione della coalizione che ha vinto le elezioni: Giordana Mobilio, Elio Buono e Franco Fumo. Quest’ultimo però, dato tra i favoriti per la delega allo Sport visto anche i suoi trascorsi, ha fatto sapere di non poter dare la propria disponibilità a ricoprire la carica di assessore.