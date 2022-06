BACOLI – Il Comune di Bacoli dichiara guerra agli incivili. Arrivano nuove dieci telecamere in tutta la città per scovare, sanzionare e denunciare coloro che scaricano rifiuti per strada. «Non lo possiamo tollerare perché Bacoli deve essere sempre più pulita – tuona il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Non daremo tregua a chi la sporca; a chi offende una terra così bella». Il primo cittadino annuncia anche più controlli sul territorio, soprattutto nei luoghi più sensibili e vissuti, per garantire maggiore sicurezza.