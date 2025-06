Torregaveta: approvato il progetto per l’arretramento della stazione

BACOLI/MONTE DI PROCIDA – Con l’adozione della determinazione conclusiva da parte della Conferenza di Servizi, si chiude positivamente l’iter autorizzativo del progetto per il potenziamento delle Linee Flegree: un intervento atteso e complesso, che prevede l’arretramento della stazione ferroviaria di Torregaveta, la realizzazione di un nuovo asse viario di collegamento tra Bacoli e Monte di Procida, e l’adeguamento delle infrastrutture idrauliche e fognarie, in funzione anche della viabilità di allontanamento in caso di emergenza vulcanica nei Campi Flegrei. La Conferenza di Servizi ha dato parere favorevole unanime, coinvolgendo Regione Campania, Comune di Bacoli, Città Metropolitana di Napoli, Soprintendenza e altri enti. Tra gli interventi principali, che verranno finanziati nella prima fase dei lavori, la nuova stazione e la riorganizzazione della viabilità di emergenza. Il finanziamento prevede un investimento complessivo di 30 milioni di euro ed entro luglio le opere verranno contrattualizzate con il concessionario per l’apertura del cantiere. Il progetto, conforme al PUC, piano urbanistico comunale, è stato dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile. Rappresenta un modello di pianificazione infrastrutturale avanzata, capace di tenere insieme sviluppo, tutela e sicurezza del territorio.