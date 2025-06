Medaglia di bronzo di karate ai mondiali in Spagna: la giovane puteolana Sarah Di Mare premiata da De Luca e Fortini

POZZUOLI – La campionessa di karate Sara Di Mare, 12 anni, di Pozzuoli, fresca vincitrice della medaglia di bronzo ai mondiali disputati in Spagna, è stata premiata dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e dall’assessore regionale Lucia Fortini. «Sarah Di Mare ha solo 12 anni, ma una forza, una grazia e una determinazione che lasciano senza parole. – ha detto Lucia Fortini – Medaglia di bronzo ai Mondiali giovanili di karate in Spagna, Sarah, della Asd Polisportiva Bushido ha portato in alto il nome della Campania, della sua Pozzuoli e della scuola pubblica. Dietro questo risultato c’è una giovane atleta che si allena con impegno, che studia con serietà, che non si arrende mai. Una ragazza che ha scelto la strada del sacrificio e dei sogni, e che sta costruendo qualcosa di grande. Ha incontrato anche il Presidente Vincenzo De Luca che le ha rivolto parole bellissime e sentite. Sarah, la Regione Campania è fiera di te, del suo talento e della sua determinazione. A Sarah, e a tutte le giovani donne campane che lottano ogni giorno con coraggio e passione, va il mio grazie più sincero.»