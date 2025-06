Bradisismo, a Pozzuoli sgravi fino al 50% per gli operatori del mercato del pesce e TARI e suolo pubblico dimezzati

POZZUOLI – Due misure a sostegno dell’economia locale sono stati approvati all’unanimità da parte del consiglio comunale. La prima riguarda gli operatori del mercato ittico all’ingresso e al dettaglio di via Fasano, situati all’interno della zona d’intervento ristretta. Per loro sarà possibile ottenere uno sgravio fino al 50% sul canone concessorio. Un aiuto concreto, fino a un massimo complessivo di 130mila euro, per chi continua a lavorare nonostante tutto. La seconda delibera approvata questa mattina riguarda tutte le attività commerciali della zona d’intervento ristretta, a seconda dei codici ATECO. Per queste attività sono state previste una riduzione del 50% sulla TARI, per un totale di circa 700mila euro e una riduzione del 50% sul canone per il suolo pubblico permanente, pari circa a 80mila euro. Inoltre, per tutta la città di Pozzuoli è stato approvato lo spostamento del pagamento della TARI al 31 agosto 2025.