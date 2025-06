Ginevra Vecchione, 17 anni, è la nuova Miss Campi Flegrei – LE FOTO

POZZUOLI – Ginevra Vecchione, 17 anni, studentessa iscritta al quinto anno dell’Istituto Superiore “Mario Pagano” di Napoli, è la nuova “Miss Campi Flegrei 2025”. A lei è andato il titolo di reginetta del concorso di bellezza ormai giunto alla dodicesima edizione. Ginevra, che vive con la famiglia nel quartiere di Fuorigrotta, l’ha spuntata sulle 42 giovani giunte alla finalissima andata in scena ieri sera a Piazza De Curtis, a Monterusciello. Sul secondo gradino del podio è salita Alessia Scervini, terza classificata Elena Faustino.

LE MISS – Durante la serata sono state assegnate le fasce di “Miss in Gambissima” a Genny Muca; “Miss Social” a Gaia Stefania Taglialatela;

“Miss Sorriso” a Sarina Mennino; “Miss Fashion” a Cristiana Davide; “Miss Sex Appeal” a Gioia Iovine; “Miss Stile” a Elina Velyhan; “Miss Portamento” a Lorena Botta; “Miss Seratissime Eventi” ad Angela Mariafrancesca Russo; “Miss Eleganza” ad Eva Nettuno; “Miss Fotogenia” ad Anahi Della Ragione Tiano.

LA GIURIA – La più bella dei Campi Flegrei è stata scelta da una giuria composta da Luigi Mammalella, Make Up Artist; Vincenzo Balestra, Hair Stilist; Luciano Fiore, Stilista; Alessia Bellini, Miss Campi Flegrei 2024; Filippo Monaco, Vice Sindaco di Pozzuoli;

Diego Paura, Giornalista; Michele Vanacore, Imprenditore. «Con grande soddisfazione si conclude la dodicesima edizione del progetto Miss Campi Flegrei – spiega Alberto Spina, patron della manifestazione e di Seratissime Eventi Agency – ringrazio vivamente tutto il pubblico che è stato numerosissimo, l’amministrazione comunale, il sindaco Manzoni e il vicesindaco Monaco e tutto lo staff tecnico che ha supportato l’evento. Carlo Sardo, tecnico di tutte le pratiche per le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione e Gennaro Del Giudice per il contributo giornalistico fornito con la testata giornalistica Cronaca Flegrea. Ringrazio inoltre tutti gli sponsor, i media partner, lo staff e quanti hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima edizione. Appuntamento ora all’anno prossimo!»

LE FOTO