A Quarto c’è Auto Giannola: un nome, una garanzia

QUARTO – Auto Giannola è una rinomata concessionaria di auto usate selezionate, specializzata in veicoli provenienti dal Nord Italia. Si trova a Quarto, in Via Campana 360. Fondata e gestita da Salvatore Giannola, l’azienda vanta un’esperienza quasi trentennale nel settore automobilistico.

LA STORIA – Salvatore Giannola ha iniziato la sua carriera nel 1980 come gommista. Con il tempo, ha ampliato la sua attività includendo anche la meccanica leggera. Circa 27 anni fa, ha fatto il passo decisivo verso la vendita di auto, diventando rapidamente un punto di riferimento nel mercato delle Smart. Da circa 6 anni, Auto Giannola ha esteso la sua offerta, includendo una vasta gamma di automobili usate di tutte le marche, tutte in ottime condizioni e con chilometraggio certificato.

COSA OFFRE – Selezione Attenta: Auto usate di qualità provenienti dal Nord Italia. Affidabilità: Tutti i veicoli sono attentamente selezionati e certificati per garantire condizioni eccellenti. Esperienza: Con oltre 45 anni nel settore, Salvatore Giannola offre competenza e un servizio clienti di alto livello. Specializzazione: Originariamente noto come venditore di Smart, ora offre una vasta gamma di auto usate. Per chi cerca un’auto usata affidabile e garantita, Auto Giannola è un nome di fiducia e una garanzia di qualità. Per contatti: 3388997759.

LE FOTO