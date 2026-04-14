POZZUOLI/ Scuola di Lucrino ancora chiusa: la rabbia dei genitori – LE FOTO

POZZUOLI – Dovevano essere pochi mesi, poi sono diventati sei mesi e ora un anno di chiusura. Non trova pace il plesso Lucrino dell’I.C. IV Pergolesi di Arco Felice, ancora out per lavori di messa in sicurezza dopo le scosse dello scorso anno. Da inizio anno scolastico tre aule materne e 5 elementari sono state trasferite “Sotto al Monte” in attesa degli interventi ad oggi fermi. «Hanno solo spicconato qualche cosa e poi si sono fermati, da mesi non sappiamo più niente. L’istituto è chiuso e nessuno da darci informazioni né una data sulla ripresa dei lavori e sulla riapertura» spiega la madre di un’alunna che ogni mattina è costretta dallo Scalandrone ad accompagnare la figlia a Lucrino da dove partono le navette alla volta della scuola provvisoria. «Chiediamo tempi certi ma soprattutto notizie da parte del comune di Pozzuoli visto che da quando è andato via l’assessore Vittorio Festa non abbiamo saputo più niente».

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