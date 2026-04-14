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Pozzuoli

La commissione pari opportunità di Pozzuoli attiva lo sportello di ascolto per le donne

La commissione pari opportunità di Pozzuoli attiva lo sportello di ascolto per le donne
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato14 Aprile 2026

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, nell’ambito delle proprie attività di ascolto e supporto al territorio, ha attivato un servizio di apertura al pubblico rivolto alle donne. Nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15:30 alle 17:30 la sede della Commissione sarà aperta per offrire informazioni e orientamento sui percorsi e sui servizi già attivi sul territorio, tra cui servizi ASL, servizi comunali e Centri Antiviolenza (CAV). Questi momenti di apertura rappresentano un’importante occasione di contatto diretto con le donne del territorio, finalizzata non solo a facilitare l’accesso ai servizi, ma anche a raccogliere bisogni, richieste emergenti e promuovere un dialogo attivo e partecipato.

 

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