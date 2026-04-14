La commissione pari opportunità di Pozzuoli attiva lo sportello di ascolto per le donne

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, nell’ambito delle proprie attività di ascolto e supporto al territorio, ha attivato un servizio di apertura al pubblico rivolto alle donne. Nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15:30 alle 17:30 la sede della Commissione sarà aperta per offrire informazioni e orientamento sui percorsi e sui servizi già attivi sul territorio, tra cui servizi ASL, servizi comunali e Centri Antiviolenza (CAV). Questi momenti di apertura rappresentano un’importante occasione di contatto diretto con le donne del territorio, finalizzata non solo a facilitare l’accesso ai servizi, ma anche a raccogliere bisogni, richieste emergenti e promuovere un dialogo attivo e partecipato.