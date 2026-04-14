Dieci colpi di pistola esplosi nella notte a Licola: fermato l’aggressore di un 40enne

LICOLA – Sono dieci i colpi di pistola esplosi nella notte a Licola durante quello che sarebbe stato un regolamento di conti tra parenti. La vittima è D.G., 40enne del posto che – secondo quanto ricostruito – intorno alle 03:00 è stato inseguito, tamponato mentre era alla guida della sua Fiat 500 e poi ferito. Dei dieci colpi esplosi, infatti, solo uno lo avrebbe colpito di striscio a una mano. Soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Giugliano supportati da una volante del commissariato di Pozzuoli. Le indagini sono andate avanti tutta la notte. In mattinata l’aggressore è stato fermato. Sequestrata anche l’auto della vittima. Il movente dell’agguato sarebbe di natura familiare.