Angela ritrovata a Fuorigrotta: era sparita 13 giorni fa da Licola Mare

POZZUOLI – Angela Esposito è tornata a casa e sta bene. «Ciao come state? Sono tornata, sono stata in ospedale. Grazie a tutti vi voglio bene». Sono state queste le prime parole della 52enne sparita tredici giorni fa da Licola Mare. Nella notte Angela ha fatto ritorno nella sua abitazione, da dove si era allontanata lo scorso 1 aprile. E’ stata trovata ieri sera a Fuorigrotta, nei pressi del “Parco San Paolo”, dove è stata riconosciuta da un giovane passante che ha avvisato parenti e vicini che da giorni la stavano cercando. Le condizioni della donna sono buone, ma la sua sparizione è ancora avvolta nel mistero. A chi le ha chiesto cosa avesse fatto in questi tredici giorni lontana dalla sua casa, ha detto di essere stata ricoverata in un ospedale del napoletano per una emorragia. Racconto che però non ha convinto.

LA STORIA – La storia di Angela è una storia di solitudine e degrado: la 52enne vive in compagnia del suo cagnolino in un’abitazione di sua proprietà nella frazione giuglianese di Licola Mare senza corrente elettrica e senza gas. I residenti del quartiere raccontano che spesso si lava in mare a causa della mancanza di prodotti per l’igiene intima, nonostante tanta gente l’aiuti quotidianamente fornendole pasti caldi, indumenti e prodotti per la casa.