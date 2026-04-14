Uomo sparato nella notte a Licola

LICOLA – Un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte. È accaduto intorno alle 3 in via Festinese, a Licola di Giugliano. Sul posto sono giunti I poliziotti del commissariato di Giugliano con il supporto dei colleghi di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito il ferimento sarebbe avvenuto in strada. La vittima a bordo della sua auto (una fiat 500) è stata prima tamponata e poi colpita da un colpo di pistola a una mano. In fuga l’aggressore. L’uomo ferito è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni non sono preoccupanti.