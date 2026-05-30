POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggi ad Arco Felice: raffica di sanzioni

POZZUOLI – Ieri sera controlli interforze ad Arco Felice. In strada i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – e gli agenti della Polizia municipale. Durante i controlli sono stati identificati giovani appiedati e conducenti di veicoli, molte le sanzioni. In particolare tre veicoli sono stati sottoposti a fermo per guida senza casco, sanzionato uno per inottemperanza all’alt. Sospesa la patente ad un giovane conducente che conduceva il veicolo facendo stridere gomme dell’auto con recidiva di guida senza cintura.