Esercitazione antincendio nel porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è tenuta nel corso della mattinata odierna un’esercitazione antincendio presso l’ambito portuale di Pozzuoli. Con il coinvolgimento del dipendente battello GCB177, quale coordinatore delle attività di soccorso a mare, del Rimorchiatore Sea Atil, della Motovedetta VF1089 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Motobarca Ron Peppe del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Pozzuoli è stato simulato uno scenario di incendio a bordo della Motonave Cable Enterprise, ormeggiata presso il pontile Prysmian, con evacuazione medica via mare di un membro dell’equipaggio infortunato. Le esercitazioni antincendio nei porti assolvono la funzione di verificare la prontezza e la capacità di intervento delle Istituzioni che a vario titolo collaborano per garantire un presidio di sicurezza. Tali esercitazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e del pubblico e per assicurare l’efficienza delle procedure di

emergenza.

LA SIMULAZIONE – L’obiettivo dell’esercitazione è consistito nel verificare la prontezza e l’efficacia delle misure di sicurezza, in particolare valutare l’attualità delle procedure di risposta alle emergenze portuali, nonché l’addestramento del personale coinvolto nelle attività estinguenti e antincendio. Nel corso delle attività addestrative mattinali, sono intervenute fornendo il proprio contributo nell’ambito delle attività terrestri la squadra mobile dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, garantendo una richiesta cornice di sicurezza per la viabilità e per l’ordine pubblico durante le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso hanno infino coinvolto la Protezione Civile Comunale e l’ASL Napoli 2 Nord, con l’intervento di personale medico e paramedico del 118, con la presenza di un’autoambulanza e di un mezzo tecnico a supporto. La simulazione ha riguardato anche le misure mediche predisposte in caso di soggetto ustionato e intossicato, che, in funzione delle buone condizioni meteo-marine, è stato possibile sbarcare dalla Motonave sull’unità impiegata dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, per poter successivamente essere portato a terra presso un punto di sbarco idoneo della banchina Emporio Ovest. L’esercitazione ha evidenziato la buona risposta degli Enti coinvolti, che nell’ambito di uno scenario di emergenza sono chiamati a garantire la massima collaborazione istituzionale al fine di prevenire problematiche per la sicurezza della navigazione, per l’ambiente e nocumento per la salvaguardia della vita umana in mare.