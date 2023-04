Torna Miss Campi Flegrei, concorso di bellezza per donne dai 14 ai 26 anni

POZZUOLI – Torna “Miss Campi Flegrei” concorso di bellezza nato nel 2011, pensato ed organizzato da “Seratissime Eventi Agency” per tutte le ragazze dai 14 ai 26 anni alla prima esperienza nel mondo delle sfilate. La decima edizione, che arriva dopo lo stop a causa della pandemia, prevede 4 tappe (Monteruscello, Bacoli, Quarto e Monte di Procida) ed una finalissima nel centro di Pozzuoli nella “Villa Avellino”. In ogni tappa verranno valutate e selezionate le 8 ragazze che andranno a costituire le 32 finaliste e che si contenderanno il titolo di “Miss Campi Flegrei 2023”.

L’EVENTO – La Giuria di questa edizione vedrà come Presidente un ex calciatore del Napoli ,, tra coloro che valuteranno ci saranno : Luigi Mammalella (Resp. Make Up), Vincenzo Balestra (Hair Stylist) , Stilisti , ultime vincitrici del titolo Miss Campi Flegrei ed altri ospiti del settore. Presenterà l’evento la giornalista sportiva Delia Paciello.