POZZUOLI/ Solidarietà, a Monterusciello va in scena “Aiuta che Dio ti aiuta”

POZZUOLI – Solidarietà in scena a Monterusciello, che sarà teatro della I edizione di “Aiuta che Dio ti aiuta”, manifestazione dedicata a bambini autistici e normodotati. L’evento è in programma per il prossimo 28 aprile, a partire dalle 15 fino in “Piazza Giuseppe Minopoli”. Gonfiabili, baby dance, musica, bolle di sapone e animatori allieteranno il pomeriggio di festa per i bambini a cui sarà dedicato un piccolo laboratorio con plastilina e formine per dare sfoggio a fantasia e creatività, zucchero filato e pop-corn per tutti. Infine andranno in scena uno spettacolo del Mago Lillo e un evento musicale con “Sandro”. Il tutto, ovviamente, sarà gratuito per tutti i partecipanti.