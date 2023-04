CALCIO/ Colpo di coda della Puteolana che può ancora sperare nella salvezza

POZZUOLI – Una vittoria che lascia acceso un lume di speranza a cinque giornate dal termine di un campionato balordo per la Puteolana. Ovviamente ci vorrà un miracolo, ma nel calcio “mai dire mai” fino a quando la matematica non emette sentenza. I granata, infatti, sono a 7 punti dal Gravina (che occupa il terzultimo posto utile ad accedere ai play out salvezza) con 15 punti a disposizione e domenica sono attesi dalla partita interna con il Brindisi terzo in classifica e ancora in lotta per la promozione (anche se i pugliesi distano 6 punti dalla Cavese prima); mentre il Gravina sarà ospite del Gladiator.

LA VITTORIA – La Puteolana ieri ha fatto suo il derby e batte l’Afragolese allo stadio Vallefuoco di Mugnano. Risultato finale di 0-1 in una sfida decisa da Guarracino a metà ripresa. Granata che ci provano subito con Rimoli. Arriva poi la risposta dell’Afragolese con atti picchio che con il sinistro chiama Pirone all’intervento. Altra chance sul finire del primo tempo per i rossoblù sempre con Tripicchio e Celiento, non portano però i risultati sperati. Nella ripresa ci prova Da Dalt, tiro alto. Poi doppia occasione per l’Afragolese con Allegra e Percuoco a rendersi pericolosi. La Puteolana però risponde presente e va in gol. Ci pensa Fabrizio Guarracino con un colpo di testa su Cross di Rimoli. Un vantaggio poi mantenuto fino alla conclusione della gara per i flegrei che tornano al successo, che mancava dalla sfida con il Bitonto.

AFRAGOLESE: Provitolo, Allegra, Picascia, Longo, Padulano (69’ Potenza), Celiento (55’ Da Dalt), Arrivoli, Percuoco, Tripicchio (61’ Martiniello), De Marco, Camara (92’ Murolo). All.: Bitetto

PUTEOLANA: Pirone, Avella, Grieco, Haberkon (65’ Letizia), Amelio (34’ Colaci), Caliendo, Cappa (54’ Catinali), Trezza (46’ Guarracino), Mignona, Rimoli (85’ Escobar), Raucci. All.: Marra

Marcatori: 71’ Guarracino

Ammonizioni: Padulano – Grieco