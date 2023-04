Il Rione Terra dà lustro al calcio flegreo: è nei play-off promozione – LE FOTO

BACOLI – Come in un rompicapo da risolvere più d’istinto che con la logica, una moltitudine di possibili combinazioni di risultati e classifica accompagna pre e post partita della terzultima giornata del campionato di Promozione, ma ciò che c’è stato in mezzo ci racconta di un match portato a casa 2-1 contro l’ostica Virtus Afragola, oltre che di una squadra, il Rione Terra Calcio Sibilla, che dopo la battuta d’arresto di quattro giornate fa con il Castel Volturno, ha saputo solo vincere. Sono ora 54 i punti in classifica dei flegrei, due in meno della Sessana terza e otto in meno della Neapolis seconda. Non dovendo ormai più guardarsi alle spalle, sono questi i distacchi da considerare per la società del presidente Di Bonito. Con due giornate al termine, il Rione Terra Sibilla potrà infatti conquistare matematicamente i playoff in caso di vittoria delle restanti partite, di almeno una vittoria della Sessana (che si manterrebbe così sotto i 10 punti di svantaggio dalla seconda permettendo lo svolgimento dei playoff), o di almeno una partita non vinta dalla Neapolis. Insomma, tre diversi scenari che possono stuzzicare l’interesse degli appassionati di numeri, ma nel frattempo tutte le squadre sono impegnate ad arrivare al top della forma ai prossimi impegni.

LA PARTITA – Solito inizio agguerrito dei padroni di casa, che al 4′ mettono i brividi agli avversari con una punizione di Sardo che sfiora il palo e al 17′ conquistano il rigore con Scherillo, che sposta il pallone all’ultimo istante sull’intervento del difensore. Dal dischetto è freddissimo Cirino, che porta in vantaggio i suoi. Dopo la totale confusione della Virtus Afragola nei primi minuti di gioco, arriva la reazione degli ospiti, in concomitanza con l’attenuarsi della spinta dei flegrei. Al 24′ Gagliano sfiora l’incrocio da fuori, mentre al 35′ Spina attacca la fascia in contropiede e mette in mezzo per Pengue, che colpisce il palo. L’ultimo brivido a 3′ dall’intervallo è il tiro al volo fuori di Basciano in seguito ad un cross dalla destra. Il Rione Terra Sibilla ha bisogno quindi di riordinare le idee negli spogliatoi. Detto fatto. La ripresa inizia come la prima frazione e la spinta in avanti dei padroni di casa porta Lucignano a rubare palla al difensore, dribblare il portiere e a depositare in rete il 2-0 al 55′. Al 74′ si riapre però una partita che sembrava chiusa: il Rione Terra Sibilla subisce un contropiede da angolo a favore e Castaldo finalizza sul secondo palo il cross dalla destra. Inerzia che si esaurisce però in fretta in virtù della seconda ammonizione a Iaquinangelo per un intervento in ritardo su Granata, costringendo gli ospiti in 10. La Virtus Afragola prova quindi ad attaccare in modo disperato, esponendosi così alle ripartenze avversarie. All’87’ De Vito colpisce troppo d’esterno sinistro a tu per tu col portiere, ma 3′ dopo veste i panni dell’uomo assist con un perfetto cross per la testa di Gallo, che non finalizza. Nel recupero ci prova invece Granata su azione personale, facendo fuori il difensore e cercando di angolare il tiro, ma Speranza para di piede prima del fischio finale.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Castaldo Pao., Iervolino, Romano, De Vito, Cirino, Scherillo (60′ Granata), Sardo (93′ Grieco), Mari (84′ Lanuto), Lucignano (70′ Improta), Migliaccio (90′ Gallo).

VIRTUS AFRAGOLA SOCCER: Speranza, Spina, Savino, Iaquinangelo, Varese, Vergara (83′ Zaccaro), Polverino (69′ Castaldo Pas.), Pengue, Basciano (56′ Carnicelli), Gagliano (69′ Pugliese), Fusco.

MARCATORI: 17′ rig. Cirino, 55′ Lucignano, 74′ Castaldo Pas.

ARBITRO: Gianmarco Amitrano (Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Maurizio Greco (Castellammare di Stabia) e Andrea De Risi (Castellammare di Stabia)

NOTE: Ammoniti Varese, Savino, Polverino, Iaquinangelo, Pugliese (VA), Navarra (RTS). Espulso Iaquinangelo per doppia ammonizione. Recupero: 1′ 1°T, 6′ 2°T