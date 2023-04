“Re Casatiello”: via alla competizione dedicata al Casatiello dolce Pasquale di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Ritorna “Re Casatiello” la manifestazione/competizione dedicata al Casatiello dolce Pasquale di Monte di Procida, tutelato dalla De.Co. Appuntamento a sabato 8 aprile alle ore 18 al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida. Per partecipare alla competizione basta consegnare il proprio Casatiello Dolce prima delle ore 17:30 il giorno della competizione stessa.

LA GARA – I casatielli saranno valutati in modo anonimo con l’apposizione di bandierine. La partecipazione come concorrente è libera e aperta a tutti fino ad un massimo di 20 Casatielli. L’evento è co – organizzato dal Comitato “Re Casatiello”, dal Comune di Monte di Procida e dalla Pro Loco Monte di Procida.