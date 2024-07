Concluso lo sciame sismico nell’area flegrea: sei scosse, la più forte di magnitudo 4.0

POZZUOLI – Sei scosse con la più forte di magnitudo 4.0. E’ terminato lo sciame sismico iniziato alle 13: 44 di oggi con una scossa di magnitudo 1.0. Lo ha comunicato in serata l’Osservatorio Vesuviano che ha rilevato in totale sei fenomeni, cinque dei quali maggiori di 1.0. Particolarmente rilevanti sono stati quello di 4.0 registrato alle 13:46 seguito alle 16:15 da un altro di magnitudo 2.1. «Dopo la scossa di magnitudo 4.0, posso confermarvi che alla sala operativa della Polizia Locale e della Protezione Civile non sono arrivate segnalazioni di danni. Le squadre che di consueto girano per il nostro territorio dopo le scosse, non hanno segnalato criticità. Ulteriori conferme le abbiamo ricevute partecipando al vertice convocato in Prefettura. Continueremo senza sosta il nostro lavoro quotidiano per la prevenzione e la mitigazione del rischio sismico» ha fatto sapere poco fa il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.