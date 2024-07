Scossa di magnitudo 4.0 frana costone a Bacoli, sgomberata parte di spiaggia

BACOLI – Paura tra i bagnanti a Bacoli. Negli istanti successivi alla scossa di magnitudo 4.0 delle ore 13:46 con epicentro tra il Golfo di Pozzuoli, è franato un pezzo di costone in località Casevecchie. La frana è stata ripresa da bagnanti e residenti con gli smartphone e i video sono finiti in rete. Dopo la frana del costone è stato disposto lo sgombero di un pezzo di spiaggia. Non si sono registrati feriti né particolari criticità.