POZZUOLI – In seguito ad una scossa di magnitudo 4.0 registrata alle ore 13.46 nei Campi Flegrei, per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti, EAV è obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. È quanto fa sapere in questi minuti l’azienda di trasporti.