Forte scossa a Pozzuoli, tremano tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – Una forte scossa, con epicentro nel golfo di Pozzuoli, è stata avvertita alle 13:46 di oggi in tutta l’area flegrea. Il fenomeno è stato rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano che hanno registrato una magnitudo 4.0 ± 0,3 localizzato in mare alla profondità di 4 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti lungo l’area costiera. Vetri e pavimenti hanno tremato non solo a Pozzuoli ma anche nei vicini comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e nelle zone limitrofe di Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura. Il sisma è stato avvertito anche al centro direzionale di Napoli. Al momento non si segnalano particolari criticità. Il sindaco di Pozzuoli ha attivato il COC. Gente in strada è stata segnalata in varie punti della città.