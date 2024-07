Lo show del sindaco di Bacoli dopo la forte scossa: selfie e foto da gita fuori porta – LE FOTO

BACOLI – Selfie e foto a gogò. Noto per spettacolarizzare ogni situazione, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha dato il meglio di se trasformando la visita del nuovo Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in uno show. Non solo per le 33 fotografie postate su Facebook, bensì per la tipologia di queste che lo riprendevano da ogni angolazione e in ogni tipo di situazione: mentre discuteva, rideva, pensava, scherzava, veniva intervistato fino al consueto selfie finale.

LO SPETTACOLO – Uno show che ha trasformato un momento di tensione dovuto alla scossa di magnitudo 4.0 che ha colpito anche la “sua” Bacoli in una sorta di auto celebrazione fotografica. Tra i “malcapitati” di turno di quello che sembra essere agli occhi di chi legge un “ego smisurato” del sindaco, sono finiti il nuovo capo della Protezione Civile, tecnici e tanti volontari che in una giornata calda e torrida sono stati “costretti” ad assecondare Josi. “Oggi abbiamo vissuto la scossa più forte, per il nostro comunale. Magnitudo 4.0. La buona notizia è che non registriamo feriti.” ha scritto in un lungo post “drammatico” che, però, è stato accompagnato da foto di tutt’altro tenore.

LE REAZIONI – Atteggiamento che non è andato giù ai più, ma guai a farlo notare sulla sua pagina Facebook: il messaggio verrebbe rimosso e l’utente di turno bloccato, come è già capitato a centinaia di persone che negli anni hanno manifestato in maniera civile il proprio dissenso. Per la serie: la narrazione fantastica di Bacoli da parte del suo sindaco non può essere “macchiata” da chi la pensa diversamente.

LE FOTO